Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden projeler görüşüldü.

Vali Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada, kentin birçok bölgesinde yatırımların devam ettiğini, Yozgat’ta gözle görünür bir değişimin yaşandığını söyledi.

Yozgat’a genel bütçe yatırımı olarak 2016 yılının üçüncü dönem sonu itibariyle 4 milyar 703 milyon lira proje bedelli toplam 293 projenin bulunduğunu ifade eden Yurtnaç, şöyle konuştu:

“Yıl ödeneği 607 milyon lira. 2016 yılının ilk dokuz aylık diliminde 417 milyon lira harcama yapıldı ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 69. Tabi ki bu nakdi gerçekleşmenin fiziki gerçekleşmesi de önemli. Bu fiziki gerçekleşmelerin de bir an önce yapılması, icraata geçmesi lazım. Bu 293 projeden 44’ü tamamlanmış, 177 proje ise devam ediyor. 39 projemiz ihale aşamasında, 33 projeye ise başlama aşamasında. Mahalli idareler noktasında ise 497 milyon lira proje bedelli 220 projemiz mevcut. Yıl ödeneği 311 milyon lira. 2016 yılı ilk dokuz aylık diliminde 119 milyon lira harcama yapıldı ve nakdi gerçekleme oranı yüzde 38. Bu 220 projeden 127’si tamamlandı, 74 projede ise çalışmalar devam ediyor. 11 proje ihale aşamasında ve 8 proje ise başlama aşamasında.”

Toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri, 2016 yılı 3’üncü dönem sonu itibariyle yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Nevzat Şengök, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, kaymakamlar, bölge müdürleri, yatırımcı kuruluş yöneticileri, ilçe, belde ve belediye başkanları katıldı.