Yozgat İnandık Barajı'nın sözleşmesi imzalandı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yapımı planlanan İnandık Barajı’nın sözleşmesi imzalandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ Namık Kiper Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde Yerköy İnandık Barajının yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki verimli toprakların sulanarak, üründe çeşitliliğin arttırılıp, daha bol ve kaliteli ürünün ucuz maliyetle alınmasını sağlayacak sulama projelerini önemsediklerini belirtti.

İnandık Barajı’nın 1962 yılında planlanmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemediğini aktaran Acu, “İnandık Barajı’nın bugün sözleşmesini imzaladık. Bu projeyle Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı köyleri ve Sekili köyünün bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdür Acu, bu projenin yapılmasına büyük destek sağlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel Müdür Murat Acu başkanlığında yapılan imza törenine, DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Kemal Karakuş ve yüklenici firma yetkililerinin katıldığı kaydedildi.