Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
YOZGAT (AA) – Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yazıcı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Enkazlar Arasında İftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" isimli çalışmasına oy verdi.
Yazıcı, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Bugünün dünyasında görselliğin insanlar üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Görsellerle yaşanan olumsuzlukları dünyaya duyurmak ve farkındalığını artırmak hem de güzellikleri ortaya çıkarabilmek adına AA'nın bu yaptığı çalışma takdire şayandır. Devamını da diliyoruz, oylamaya katılmaktan dolayı da mutlu oldum. AA'ya teşekkür ediyorum." dedi.
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