Yozgat OSB'ye bin 500 kişilik cami yapılıyor

YOZGAT (AA) – Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) bin 500 kişilik cami yapılıyor.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Cami Derneği’nin başlattığı cami yapım çalışmalarına, OSB’deki sanayiciler de destek veriyor.

Dernek Başkanı Efdal Yeşiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin 500 kişi kapasiteli, çift minareli caminin yapımının tamamlanmasıyla bölgede ezan sesinin duyulacağını söyledi.

Caminin yapım çalışmalarına bir yıl önce başlanıldığını hatırlatan Yeşiloğlu, yapılan görüşmeler sonucunda sanayinin kimliğine uygun ve modern bir cami olmasına karar verdiklerini dile getirdi.

Caminin bir an önce bitmesini arzuladıklarını belirten Yeşiloğlu, şunları kaydetti:

“Şu an elimizdeki imkanlarla çalışmalarını yürüttüğümüz inşaatımızın gerçekleşme oranı yüzde 20 civarlarında. Bu cami iş yerlerimize de bereket getirecek. Sanayicilerimizle birlikte el ele verip bir an evvel tamamlamak istiyoruz. Allah hayırsever sanayicilerimizden razı olsun. Yardımda bulunuyorlar ama yapılan yardımlar yeterli olmuyor. Camimiz, gerekli destekleri bulursak önümüzdeki sene içinde tamamlanacak. Bu işin sevabından pay almak isteyen herkesin yardım etmesini bekliyoruz.”