Yozgat sağlık üssü haline gelecek

YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, tamamlanma aşamasına gelen Yozgat Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Soysal, Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. İsmail Kurca’dan bilgi aldı.

Hastaneyi gezen Soysal, Yozgat Şehir Hastanesinin kamu özel ortaklığı ile ilk temeli atılan şehir hastanesi olduğunu belirtti.

Şehir hastanesi fikrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde hayal ettiği bir proje olduğunu hatırlatan Soysal, kendilerinin de milletvekili olarak alt yapılarını yapıp ilk uygulama alanını da Yozgat’ta başlattıklarını söyledi.

Kamu özel ortaklığı ile yapılan Yozgat Şehir Hastanesini, yüklenici firmanın 24 yıl işletip devlete devredeceğini vurgulayan Soysal, “Yapımında hiçbir şey esirgenmemiş. Doktor kadrosu ve diğer ekip tamamlandıktan sonra belki 1- 1.5 ay sonra Yozgat halkının hizmetine alırız diye tahmin ediyorum.” dedi.

Küçük bir şehir olmasına rağmen Yozgat’a şehir hastanesi yapıldığını dile getiren Soysal, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız onay verdi. Yozgat’a belki de tarihinde yapılacak en hayırlı yatırım, şehir hastanesi oldu. Civar illere baktığımızda hiçbirinde şehir hastanesi yok, sadece Yozgat’ta var. Yozgatlı daha iyi yatırımlara layık. Yozgatlı her zaman devletini, hükümetini destekledi. Bunun karşılığı olarak da böyle bir yatırımın Yozgat’a kazandırılması için büyük gayretler gösterdik. Şehir hastanemiz Yozgat’a hayırlı olsun.”

Hastaneye 21 doktor atamasının yapıldığını, eksikliklerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soysal, “Hastanede doktor sayımız, çalışan sayımız artacak. Burada ticari sosyal alanlarımız var. Hastaneyi sadece hastane olarak görmeyin. Dışarıdan bölge hastanesi vasfı var. Diğer illerden de hastaları kabul edeceğiz. Burasını sağlık üssü haline getirebiliriz.” diye konuştu.