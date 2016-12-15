YOZGAT (AA) – Sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri projelerinin ilki Yozgat Şehir Hastanesi açılışa hazır hale getirildi.

Rönesans Holding yöneticileri, basın mensuplarına hastaneyi tanıttı. Rönesans İnşaat Hastane Proje Müdürü Mustafa Tibükoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin açılışa hazır olduğunu söyledi.

İnşaat sürecinden bahseden Tibükoğlu, 142 bin metrekaresi kapalı alana sahip binayı tamamlarken kaliteye çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Tüm disiplinlerde ayrı ayrı en uzman, en kaliteli danışmanlarla ve çözüm ortaklarıyla çalıştık. Bundan dolayı bina bu noktaya gelirken inşaat sürecinde hiç sorun yaşamadık. Planladığımız, söz verdiğimiz gibi mevcut kontrat süresinden yaklaşık 5-6 ay önce hazır hale gelmiş bir bina. Bina tasarlanırken tamamen doğal ışık almasına özen gösterildi. Bitki, peyzaj anlamında çok dikkat edildi. Allah’a şükür kazasız, belasız ciddi bir insan gücüyle bu noktaya gelmiş bulunmaktayız.”

İnşaat sürecinde toplam 14 bin farklı hizmet personeliyle çalıştıklarını dile getiren Tibükoğlu, “Yozgat çok şanslı, hem Rönesans’ın burada olması hem modern kamu-özel ortaklığı olması yönünden. Biz 25 yıl buradayız ve her şeyin A’dan Z’ye kullanılan tüm malzemeleri birinci sınıf seçerek bu binayı bu noktaya getirdik. En iyi, en kaliteli binayı Yozgat’a kazandırmış bulunmaktayız. Yozgat halkına hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Rönesans Holding Hastane İşletme Müdürü Mehmet Karakuş da son teknoloji ile hizmet vereceklerini belirterek, bu hizmetlerin bina bakım, biyomedikal hizmetler, çamaşırhane, güvenlik, temizlik, yönlendirme refakat hizmetleri gibi namedikal servislerden oluştuğu gibi radyoloji, laboratuvar, sterilizasyon, fizik tedavi medikal hizmetlerinin de sunumunda kendilerinin kamunun yanında yer alacaklarını belirtti.

Hizmet sağlayıcılarının kaliteli, kurumsal firmalar olduğuna dikkati çeken Karakuş, “Onların da desteği ile Sağlık Bakanlığımıza bir partner olma yolundayız. Hastanedeki servislerden bahsedecek olursak, bütün similasyonlarımızı tamamlamış durumdayız. Gerçek hasta kabulüne hazır olduğumuzu gördük. Bu noktadan sonra Sağlık Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda açılış tarihini bekliyoruz. Hem yatak kapasitesi anlamında Avrupa’nın üzerine çıktığımız aşikar. Burada sadece mimari ve teknoloji yeterli olmayacaktır. Hizmet kalitesi anlamında da yine Avrupa’nın üzerine çıkma hedefimiz var.”

Yozgat Şehir Hastanesinde, hastanelerdeki klasik ezberciliği bozacaklarını vurgulayan Karakuş, şunları kaydetti:

“Farklı branşlarda da hastamız bu denli büyük yapıda çok kısa sürede tedavisini alabilsin ve hizmetlerin en kalitelisini zamanında doğru şekilde alabilsin diye refakat personellerimiz bulunacak. Bu gibi farklılıklarımız var. Aynı zamanda tıbbi teknolojide de son teknolojiyi kullanıyoruz. Burada da Türkiye’de ilk cihazlarımız olacak. Steril PC gibi, anjiyografide kullanacağımız cihazların modeli yine Türkiye’de ilk olacak. Sterilizasyon hizmetlerinde en kaliteli cerrahi aletleri direkt kullanıma sunacağız.”