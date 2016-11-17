Yozgat Şehir Hastanesinde sona gelindi

YOZGAT (AA) – Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, Yozgat Şehir Hastanesinde aralık ayı sonunda hasta kabulüne başlanacağını söyledi.

Yozgat’taki 475 yataklı şehir hastanesinde incelemelerde bulunan Cihan, hastane personeli ile yaptığı toplantıda bilgiler aldı.

Cihan, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat Şehir Hastanesinin tamamlanmak üzere olduğunu, iç tefrişatı ve temizlik çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Hastanenin aralık ayı sonunda hasta bakımlarına başlayacağını dile getiren Cihan, personelin nakli çalışmalarının yavaş yavaş gerçekleştiğini, aralık ayının ortalarında hasta bakma denemeleri yapılıp, ay sonunda da hasta kabulü yapılacağını ifade etti.

Cihan, şehir hastanelerinin kamu özel ortaklığı olarak farklı bir model olduğuna dikkati çekerek, “Bu modelde hastanelerin daha kaliteli, hastaların daha büyük bir konfora sahip olması, sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında sürdürülmesi için bütün kaynakları kullanıyoruz. Şehir hastanelerine bakınca, bu hastanede doktor da olurum hasta da olurum. Yani her şeyi, tıbbı cihazı, aleti, edevatı, ameliyathanesi, yoğun bakımı, servisleri, yemekhanesi, her şeyi mükemmel.” diye konuştu.

Mersin ile Yozgat’taki şehir hastanelerinin hizmete açılma döneminin at başı gittiğini aktaran Cihan, “Hangisi bir hafta önce, bir hafta sonra olur belli değil. Mersin biraz önde gibi fakat Yozgat da ona göre daha aktif daha dinamik bir hastane. Mersin’deki biraz daha büyük, buranın yaklaşık 3 katı kadar bir hastane, dolayısıyla hangisinin önce hasta bakacağını zaman içinde göreceğiz.” dedi.

Cihan, Türkiye genelinde 28 şehir hastanesi projesinin bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“İhtiyaç halinde diğer illere yapılıp yapılmayacağına, Yüksek Planlama Komisyonu karar veriyor. Bu hastaneler, 2023’e kadar bütün yatak hedeflerimizi karşılıyor. Zaman içinde ihtiyaca göre yenisinin yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Bu hastanelerin hepsi teknolojinin son harikası. Her şey otomasyon, işler daha hızlı yürüyecek, hastalar bilgilerine daha kolay ulaşacak, sıra beklemeden randevuyu evinde alacak, hastaneye geldiğinde ekranlardan ne yapacağını öğrenecek.”