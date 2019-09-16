Yozgat Şeker Fabrikasında pancar alımları başladı

YOZGAT AA) – Yozgat Şeker Fabrikası'nda 22. dönem pancar alım kampanyası törenle başladı.



Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Abbas Sueri de Türkiye'nin, şeker pancarından şeker üreten ülkeler içerisinde Rusya, Fransa, Almanya ve ABD'nin ardından 5'inci sırada yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu yıl şeker pancarı taban fiyatının 235 liradan 300 liraya çıkartıldığını anımsatan Sueri, bunun, enflasyon rakamlarının çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk ise 2019-2020 kampanya döneminde 2 bin 880 çiftçi ile 70 bin 292 dekar alanda pancar ekimi yapıldığını, bu ekimden 390 bin ton pancar elde edileceğini ifade etti.

Kantürk, kampanya dönemi hakkında bilgi vererek "Fabrikamızda, 375 bin ton pancar işlenecek; 53 bin ton kristal şeker, 15 bin ton melas ve 108 bin ton yaş pancar posası üretilecektir. Bugüne kadar çiftçimize pancar bedeline karşılık ayni ve nakdi avans olarak 29 milyon lira ödeme yapıldı." dedi.

Konuşmaların ardından kampanya döneminde pancar getiren ilk 4 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. Ödüllerin ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek kampanya dönemi başlatıldı.

Törene, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, Pankobirlik Başkanı Kürşad Arslan, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.