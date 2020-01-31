Yozgat Valisi Çakır, paralimpik milli yüzücü Rahmi Ersoy'u kabul etti
YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda 100 metre kelebek stilde altın madalya kazanan milli sporcu Rahmi Ersoy'u makamında kabul etti.
Ersoy'u başarısından dolayı kutlayarak bir süre sohbet eden Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rahmi Ersoy'un Belarus'ta hem Yozgat'ı hem Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.
Çakır, "Bu başarıda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, antrenörlerine ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Rahmi Yozgat’ımızın gururu oldu. Bundan sonra İtalya’ya gidecek. Burada da başarılarının devamını diliyoruz. Rahmi, Türkün gücünü, Yozgat'ın gücünü bütün dünyaya gösterdi." dedi.
Milli sporcu Ersoy da Yozgat'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Hedefinde İtalya ve ardında Tokyo'da düzenlenecek olan yarışlar oluğunu aktaran Ersoy, "Belarus'ta düzenlenen yarışlarda 50 ve 100 metre serbest stilde ikinci oldum, 100 metre kelebekte ise Avrupa birincisi oldum. Ülkemi temsil etmek çok güzel bir duygu ve bunu daha çok yaşamak istiyorum. Bize destek olan sayın valime Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, antrenörlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Çakır, Ersoy'u altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
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