Yozgat Valisi Kadir Çakır vatandaşların sorunlarını dinledi
YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kadir Çakır, parkta vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Çakır, eski un pazarında bulunan esnafı ziyaret edip, parkta oturan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Çakır, yüz yüze iletişimin önemli olduğunu söyledi.
Vali ile vatandaş arasında ayrıcalığın olmadığını ifade eden Çakır, "Sizler varsanız bizler de varız. Siz olmasaydınız devletimiz bizi buraya vali olarak göndermezdi." dedi.
Vatandaşları makamına davet eden Çakır, "Bir sorun varsa o sorunun çözümlenmesi için elimizden geleni yaparız. Biz her zaman vatandaşımızın sorunlarını en kısa yoldan ilgili kuruma iletmesini ve çözmesini istiyoruz. Vatandaşın sorunlarının çözümü için Valiliğimizde 'Açık Kapı' birimimiz var." dedi.
Vatandaşlara çay ısmarlayan Çakır, kendisine iletilen sorunları da not aldı. Bazı vatandaşlar da Vali Çakır'ı köylerine davet etti.
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