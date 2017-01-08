Yozgat ve Kırşehir'de eğitime kar engeli

– Yozgat merkez ve 9 ilçede okullar, Kırşehir merkezde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi

YOZGAT/KIRŞEHİR (AA) – Yozgat merkez ve 9 ilçede tüm okullarda, Kırşehir’de ise taşımalı eğitim veren okullarda kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de yarın idari izinli sayılacak.

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde de eğitime yarın ara verildiği duyurulmuştu.

Bu arada okulların tatil edildiğini öğrenen bazı öğrenciler, sokakta kızak kayıp kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

– Kırşehir

Kırşehir’de de aralıklarla devam eden kar yağışı, don olayı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle merkezde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Vali Necati Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının özellikle köylerde ulaşımı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kar yağışı, buzlanma ve don olayı riskine karşı tedbir alındığını ifade eden Şentürk, merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullarda yarın için eğitime ara verildiğini belirtti.

Şentürk, ilçelerdeki okullarla ilgili kararları kaymakamlıklara bıraktıklarını vurgulayarak, merkezdeki diğer okullarla ilgili kararın kar yağışının seyrine göre değerlendirileceğini kaydetti.