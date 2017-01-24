Yozgat'a devlet yatırımları

YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, Yozgat’ın AK Parti iktidarlarıyla yatırımlara kavuştuğunu söyledi.

Lekesiz, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni hizmete açılan Yozgat Şehir Hastanesi’ne değinerek, “Hastanemiz, gerçekten fiziki imkanlar itibarıyla dünyada örnek gösterilecek mekanlardan biri. Sağlık personeli itibarıyla nitelikli kadrolarımız mevcut. Yine sağlık alanında üniversitemizin eğitim araştırma hastanesi inşaatı devam ediyor. Burasını da bu yıl içerisinde Yozgat halkımızın hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Eğitim alanında büyük çalışmalar yapıldığını aktaran Lekesiz, neredeyse okulların tamamını yenilediklerini, derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığını, öğretmen sayısının arttığını belirtti.

Polis Mesleki Eğitim Merkezi’nin öğrenci kapasitesinin artırıldığını dile getiren Lekesiz, sosyal ve ekonomik olarak şehre büyük katkı sağlayan okulda bu yıl bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Yozgat’ta birçok önemli yatırımın devam ettiğini de vurgulayan Lekesiz, şöyle devam etti:

“Diyanet Eğitim Merkezi inşaatımız tamamlanmak üzere. 500’ün üzerinde diyanet personeli burada eğitim alacak. Yine Yozgat Kapalı ve Açık Cezaevi Kompleksi’nin açık cezaevi kısmı yıl sonu veya 2018’in başlarında hizmete başlayacak. Adalet Eğitim Merkezi ile ihale süreci tamamlandı. 2018 yılı içerisinde faaliyete almayı ümit ediyoruz. Adli Tıp Kurumu binamız yapıldı, bu yıl içinde faaliyete geçmiş olacak. Havaalanımızın temelini en kısa zamanda atıp insanımıza hizmet verir hale getirmeyi planlıyoruz. Ulaşım alanında önemli yatırımlarımızdan bir tanesi de hızlı tren projesi. Bu projenin Yozgat sınırları içerisinde Sekili’den Yıldızeli’ne kadar olan kısmın üst yapısıyla ilgili ihalesi tamamlandı, yer teslimi yapıldı. 2019’un başında hızlı treni de Yozgat halkımızın hizmetine sunacağız.”

Yozgat’ın gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması kararının çıktığını da hatırlatan Lekesiz, “Yeni organize sanayi bölgesinde 2018’in sonunda yatırımcıya arsa tahsis edilebilecek. 2019 ile beraber burada fabrikaların kurulduğunu ve insanımıza istihdam imkanı ve Yozgat’a katma değer katacağını göreceğiz. Özü itibariyle Yozgat merkezde değil, bütün ilçelerimizde yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yozgat, AK Parti iktidarıyla yatırımlara kavuştu.” ifadelerini kullandı.