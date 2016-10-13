Yozgat'a kablolu su kayağı tesisi kurulacak

YOZGAT (AA) – Uluslararası Su Kayağı ve Wakeboard Federasyonu Tanıtım Başkanı Alman Uwe Goldtein, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı ziyaret etti.

Vali Yurtnaç, ziyarette yaptığı konuşmada, 2017 yılında kablolu su kayağı pistinin hayata geçirilmesi konusunda ve 2018 yılında da uluslararası çapta bir yarışmanın yapılması konusunda yetkililerle görüş birliğine varıldığını söyledi.

İl merkezinde spor vadisi içerisinde bulunan gölette kablolu su kayağı tesisi kurulmak üzere çalışmalara başlandığını belirten Yurtnaç,şunları kaydetti:

“İlimiz yeni bir spor dalına daha kapı araladı. Ülkemizde son dönemlerde yaygınlaşan kablolu su kayağı tesisini ilimize kazandırmak için ilk adımı attık. Almanya’dan gelen firma yetkilisi, Çin, Amerika ve Türkiye’ye bu sistemi kurmak istediklerini söyledi. Türkiye’de Yozgat’ı tercih etmelerinin sebebinin ise bizim bu projeye destek vermemiz. Biz Yozgat’ı spor turizmi merkezi yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu konuda ilimize spor konusunda yatırım yapmak isteyen herkese sonuna kadar destek vereceğiz.”

Yurtnaç, Yozgat’ın kablolu su kayağı konusunda kurulacak pistle antrenörlük, gelişim eğitimleri, hakem seminerleri, sporcu gelişim kamplarının merkezi olacağını belirtti.

Bu sporla uğraşan tüm sporculara, kulüp faaliyetlerine, uluslararası faaliyetlere ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Yurtnaç, Yozgat’ta da bu sporu geliştirerek uluslararası arenada kenti temsil edecek sporcular yetiştireceklerini kaydetti.