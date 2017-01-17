Yozgat'ın biyolojik çeşitlilik envanteri belirlenecek

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın biyolojik çeşitlilik envanterinin çıkartılması için başlatılan çalışma sürüyor.

İl genelinde ağustos 2018’e kadar yapılacak “Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışması” sonrasında kentin biyolojik çeşitlilik haritasının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Yapılan çalışmalarda, il genelindeki, damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar, sürüngenler, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanların nerede görüldükleri belirlenecek.

Orman ve Su İşleri Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin biyolojik çeşitlilik envanteri izleme çalışmasının geçen yıl başladığını, 2018 ağustosa kadar süreceğini söyledi.

Daha önce Çamlık Milli Parkı’nda bu çalışmanın bir benzerinin yapıldığını hatırlatan Eğilmez, “Bu çalışmayı şimdi il genelinde yapıyoruz. Birkaç bölgede memeli ve kanatlı envanteri yapıldı. Bu çalışmada bütün türlerin koordinatlı olarak, nerede ne zaman görüldükleri kaydedilecek.” dedi.

Çalışmanın amacının il genelindeki biyolojik çeşitliliği kayıt altına alma olduğunu vurgulayan Eğilmez, şunları kaydetti:

“Bu çalışmamız bitki ve hayvan belirleme çalışmasıdır. Bu çalışma belirlenen türleri, geleceğe taşımakta, korumakta ve kullanmakta çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü bilmediğiniz mülkü kullanamazsınız. Önce bileceksiniz ki sonra bunları koruyup ve geleceğe taşıyabilesiniz. Yapılan bu çalışma ile ilimizde bulun hayvan ve bitki türleri belirlenecek ve kayıt altına alınacak.”