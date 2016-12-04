Yozgatlı esnaf Türk lirasına sahip çıkıyor

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bazı esnaf, döviz karşısında değer kaybeden Türk lirasına sahip çıkmak adına çeşitli kampanyalar başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası Türk lirasının değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşlar ve esnafın desteği artarak devam ediyor.

Av ve balık malzemeleri satan Yaser Demirkazık, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz bozdurmak konusunda bir bildiği olduğunu ve onun bu çağrısına destek verdiğini belirtti.

Bütün ürünlerini dolar ile aldıklarını ifade eden Demirkazık, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız halka seslenerek ‘dövizinizi bozdurun’ dedi. Biz de dövizimizi bozduracağız. Onun bir bildiği vardır. Ben de Cumhurbaşkanımıza destek vermek için ‘500 dolarını bozdur, makbuzunu ibraz et, şapka hediye, bin dolar bozdur, şapka eldiven hediye’ kampanyası başlattım. Topluma örnek olmak istiyoruz. Benim verdiğim 10 liralık, 15 liralık şapka ve eldiven. Ülkemize 15 Temmuz darbe girişiminde, yapmak istedikleri ve yapamadıklarını şu anda yapmaya çalışıyorlar ama kusura kalmasınlar, 15 Temmuz’da nasıl çıkıp da meydanlara döküldüysek, malımızla, paramızla, canımızla, yine bu vatanı, bu milleti, ayakta tutacağız. Kampanyamıza da olumlu tepkiler var.”

Uygulamayı 2 gün önce başlattıklarını, 2 kişiye hediye verdiklerini dile getiren Demirkazık, “Mesele makbuz da değil, mesele, dövizin önüne engel olmak. Şer odakları, 15 Temmuz’da yapamadıklarını şimdi, ekonomi ile bizi yıpratmaya çalışıyor. Türk milleti buna izin vermeyecektir.” dedi.

Ayakkabı satan Emrah Yıldırım da kendisinin 28 yaşında genç bir esnaf olduğunu ve son zamanlarda dolar ve avronun yükselmesi ile zor duruma düştüklerini söyledi.

Zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda yapmış olduğu çağrısı üzerine dolar ve avrolarını Türk parasına yatırmalarını herkesten çok rica ediyoruz. Çünkü ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Biz de Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına bir destek olmak amacıyla ülkemiz için, menfaatimiz için bin dolarını Türk parasına çeviren vatandaşlarımıza, makbuzlarını getirmeleri karşılığında kışlık ayakkabılarını biz hediye olarak vermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Berber Halit Erbek de 500 dolarını bozdurup makbuzunu getirenleri ücretsiz saç, sakal tıraşı yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine böyle bir kampanya düzenlediklerini aktaran Erbek, bu kampanyaya tüm esnafın destek vermesi gerektiğine dikkati çekti.

İlçedeki bir çok dükkan kirasının dolar ve avroyla ödendiğini ifade eden Erbek, “Bu nedenle esnaflarımız zor durumda. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza destekte bulunmak için böyle bir kampanyaya karar verdik. Bunun da devamını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza da Başbakanımıza da desteklerimizi sunuyoruz, her zaman arkalarındayız.” diye konuştu.