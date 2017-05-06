YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ı Türkiye’nin Davos’u yapacaklarını söyledi.

Yozgat Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Sorgun Termal Otelde düzenlenen Yozgatlı İş Adamları Zirvesi’de konuşan Vali Yurtnaç, planlamanın önemli olduğunu belirterek, “Eğer geleceğinizi planlamazsanız, varacağınız bir noktaya da gelemezsiniz, rüzgarın önündeki yaprak gibi bir sağa bir sola savrulursunuz.” dedi.

Yozgat’ın gelişmesi için hedef koyduklarını dile getiren Yurtnaç, “İlimizde tarım ve hayvancılık ilerde olmakla beraber, boşta kalan termal var, bu termali tanıtalım istiyoruz. Yozgat’ı termal, kongre ve turizminin yeni adresi yapacağız. Yozgat’ı Türkiye’nin Davos’u yapacağız.” diye konuştu.

Yurtnaç, bu tür toplantıların genelde şehirlerde yapılacak bir iş için yardım toplamak için yapıldığına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu toplantı yardım isteme toplantısı değil. Kimse sizden, spor kulübüne, ne yapılacak okula, ne bir hayır kurumuna, ne bir camiye yardım istemiyoruz. Sizlere sadece memlekete vefa projesi çerçevesinde buradaki yatırım fırsatlarını sizlere anlatmak istiyoruz. Yatırımlarınızı daha nasıl ileri götürürsünüz ve sizin memleketinize istihdam konusunda nasıl desteğiniz olabilir diye size fırsatları anlatmak istedik.”

Yozgat’ın 5. Yatırım Teşvik Bölgesi’nde yer aldığını aktaran Vali Yurtnaç, “Buraya yatırımı yaptığınızda size getirileri nelerden. Burada herkes, hem cebini hem memleketini düşünecek. Bizler sizlere tüm altyapı bilgilerini vermeye, işlerinizde destek olamaya, problemleri çözmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş adamlarına, Yozgat’ın sosyal ve ekonomik durumu, hangi alanlarda yatırım yapılabilir konusunda bilgi verildi.

Yozgatlı İş Adamları Zirvesi’ne, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat TSO Başkanı Metin Özışık, Yozgatlı iş adamları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.