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Yozgatlılar Derneği Frankfurt Başkanı Gedikoğlu'dan, Başkan Ağaoğlu’na ziyeret

11 Ekim 2016 Salı, 18:15
Yozgatlılar Derneği Frankfurt Başkanı Gedikoğlu'dan, Başkan Ağaoğlu’na ziyeret

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YOZGAT (AA) – Yozgatlılar Derneği Frankfurt Başkanı Bektaş Gedikoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’nu ziyaret etti.

Gedikoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, belediyenin il ve ilçelerin büyümesinde ve gelişmesinde önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Frankfurt’ta Yozgatlılar olarak birçok faaliyet sürdürdüklerini ifade eden Gedikoğlu şöyle konuştu:

“Frankfurtta kurmuş olduğumuz derneğimizde Yozgatlıları bir çatı altında topladık ve birlik beraberliği sağladık. Derneğimizde birçok üyemiz Yerköylüdür. Bizlerde Türkiye’ye gelmişken, Yozgat ve ilçelilerinde bulunan belediye başkanlarımızı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmak istedik.”

Başkan Ağaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.

Yerköy Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu Yozgatlılar Derneği Frankfurt Başkanı Bektaş Gedikoğlu

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