Yozgat'ta “15 Temmuz Direniş ve Diriliş” sergisi

YOZGAT (AA) – Sorgun Belediyesi ile Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi tarafından “15 Temmuz Direniş ve Diriliş” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Belediye Gençlik Merkezi Salonu’ndaki serginin açılışında okunan, Dursun Ali Erzincanlı’nın FETÖ’nün darbe girişiminde şehit düşen Ömer Halisdemir için yazdığı şiir, ziyaretçileri duygulandırdı.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin büyük bir direniş örneği göstererek demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de büyük bir destan yazdığına dikkati çekerek, vatan uğruna şehit düşen 247 vatan evladından 13’nün Yozgatlı olduğuna işaret eden Şimşek, “15 Temmuz gecesindeki kalkışma asil Türk milleti tarafından geri püskürtüldü. O hain kalkışmanın yaşandığı gece, Türk milleti kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına kadar bir ve birlik içerisinde milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktı.” dedi.

Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Okul Müdürü Mustafa Kaya ise sergide 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı 51 fotoğraf ile 60 şehidin fotoğrafının bulunduğunu kaydetti.

Bir hafta süreyle açık kalacak sergide Anadolu Ajansı muhabirlerince çekilen fotoğraflar da yer alıyor.