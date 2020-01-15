Yozgat'ta 2 bin 243 tüketicinin şikayeti karara bağlandı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta tüketici hakem heyeti, 2019'da 2 bin 243 tüketicinin şikayetini karara bağladı.
Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 2 bin 210 vatandaşın aldığı hizmet veya ürün ile ilgili şikayetlerini tüketici hakem heyetine taşıdığını söyledi.
Tüketici hakem heyetinin, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında oluşan uyuşmazlıkları, mahkemeye yansımadan, masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağladığını anlatan Akdaş, "Yozgat'ta bir önceki yıldan devreden şikayetlerle birlikte 2019'da 2 bin 243 vatandaşın şikayeti karara bağlandı. Bunların bin 498'i tüketici lehine, 690'ı aleyhte, 55'i de görevsizlik olarak sonuçlandı. Parasal olarak tüketici hakem heyetimiz, 2 milyon 9 bin lira tutarında uyuşmazlığı değerlendirdi." dedi.
Akdaş, "Tüketicilerimiz 10 bin 390 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine müracaatta bulunabilmektedir. Bunun üstü rakamlarda ise mahkemeye başvurmaları gerekiyor. Mahkemeye intikal eden ve tüketicinin kaybettiği uyuşmazlık davasında, tüketici karşı avukat masrafı olarak uyuşmazlık bedelinin yüzde 12'si uygulanıyor, bu rakam her koşulda da 2020 yılı için 615 lirayı geçemiyor." diye konuştu.
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