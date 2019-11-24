Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.
Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, bir toplumun kalkınması için mühendisliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gelişimin ve dünyadaki teknolojinin temelinde mühendislik vardır. Mühendisliğin temelinde de öğretmenler vardır. Öğretmenler hem mühendisleri yetiştirir hem de toplum mühendisleridir. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da insanlığın medeniyet destanının her evresinde gizli veya aşikar şekilde öğretmenin emeğinin olduğunu ifade ederek, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.
Törende emekli olan öğretmenlere başarı belgesi verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
Öğrencilerin şiir okumasıyla tören sona erdi.
Törene Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ekrem Mengi, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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