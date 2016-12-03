Yozgat'ta 3 katlı binanın çatısı yandı

YOZGAT (AA) – Akdağmadeni ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Eyüphan Seyhan Caddesi 77. Sokak’ta 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çatı katının özel bir malzeme ile kaplı olmasından dolayı yangının büyümesi üzerine, binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.