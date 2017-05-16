Yozgat'ta 4 bin 300 kişi artı istihdam edildi

YOZGAT (AA) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgat İl Müdür Vekili Bilal Keskin, Yozgat olarak artı istihdam sayısının 4 bin 300 sigortalıya ulaştığını bildirdi.

SGK Yozgat İl Müdür Vekili Keskin, Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında SGK toplantı salonda düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Güvenlik Haftası’nın amacının sosyal güvenlikle ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Yapılan reformlarla ilgili de bilgi veren Keskin, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde reformlar yapıldığını ve nisan ayının GSS için ikinci bir milat olduğunu ifade etti.

Keskin, “GSS’de ödenmesi gereken asgari ücretin yüzde 3’ü olan 53,33 lira tutarına indirilmiştir. Şu anda GSS prim borcu bulunan tüm vatandaşlarımızın geriye yönelik borçları da yeniden değerlendirilmiş, 53,33 lira üzerinden hesaplanarak 2018 Nisan ayına kadar da gecikme cezasız ödeme imkanı getirilmiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında iş verene şimdiye kadar görülmemiş bir teşvik imkanı sunulduğunu hatırlatan Keskin, “İlimizde sigortalı sayısının yüzde 5’i olan 3 bin işçi olarak belirlenirken, şu ana kadar Yozgat olarak artı istihdam sayısı 4 bin 300 sigortalıya ulaşmıştır. Bu da istihdam açısında çok önemli bir sayıdır.” ifadelerini kullandı.