Yozgat'ta acemi erler yemin etti

YOZGAT (AA) – Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı'na eylül ve ekim celbinde katılan acemi erler için yemin töreni düzenlendi.



İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Bugün 86 jandarma erimiz yemin etti. Yeminlerinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeminlerini hiç bozmazlar, vatan sevgisini, vatan aşkını askerlik bittikten sonra da hep yüreklerinde, kalplerinde saklarlar." dedi.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise yemin eden erlere seslenerek, "İçtiğiniz bu and, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzun kabul belgesidir. Andınızın sizlere ve ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Acemi erlerin yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan ve eğitimlerde başarılı olan erlere başarı belgeleri verildi.

Tören yürüyüşünün ardından, acemi erler aileleriyle bir araya geldi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, askeri personel ile askerlerin aileleri katıldı.