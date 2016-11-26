Yozgat'ta Alparslan Türkeş konulu fotoğraf sergisi açıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in hayatını ve siyasi yaşamını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Ülkü Ocakları Vakfı Yozgat Şubesince Cumhuriyet Meydanı’nda açılan sergide, Türkeş’in hayatını ve siyasi yaşamını anlatan fotoğraflar yer alıyor.

Ülkü Ocakları Vakfı Yozgat Yöneticisi Selçuk Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkeş’in doğum yıl dönümü dolayısıyla sergi açtıklarını söyledi.

Vatandaşların da sergiye yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

“Başbuğumuzu ve onun doğum günlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Sergimiz yarın da açık kalacak. Sergimizdeki fotoğraflarda başbuğumuz Alparslan Türkeş’in hayatını anlatan hemen hemen bütün fotoğraflar bulunmaktadır. Sergiden dolayı da vatandaşlarımız bizlere teşekkürlerini sunuyor. Bütün vatandaşlarımızı da sergimize davet ediyoruz.”