Yozgat'ta denetimli serbestlik protokolü

YOZGAT (AA) – Yozgat Valiliği ile Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik kapsamında hükümlüleri kamu yararına çalıştırma yükümlülüğünü esas alan işbirliği protokolü imzalandı.

Yozgat valiliğinde gerçekleştirilen protokol törenine, Vali Kemal Yurtnaç ile Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman katıldı.

Vali Yurtnaç, törende yaptığı konuşmada, Yozgat’ta denetimli serbestlikle alakalı çalışmaları başsavcılıkla beraber aktif hale getirdiklerini söyledi.

Yozgat’ta 2 bin 400 hükümlünün denetimli serbestlikten faydalandığını ifade eden Yurtnaç, “Bunların bir kısmı kamu hizmetlerinde çalışacak. Kamu hizmetlerinde çalışmaları içinde başsavcılığımızla protokol imzaladık. Ayrıca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile alakalı da mevcut Halk Eğitim Müdürlüğü binamızı tahsis ettik.” dedi.

İmzalanan Denetimli Serbestlik Protokolü sayesinde hem kamu hizmetlerinin görüleceğini, hem de hükümlülerin sosyalleşme ihtiyacının giderildiğini ifade eden Vali Yurtnaç şunları kaydetti:

“Bu protokol çerçevesinde kamu birimlerimizde mahkeme tarafından kamu hizmetleri yapmasına karar verilen kişileri, günlük 2 saatten 8 saate kadar kamu biriminde çalıştıracağız.

Hem kamu birimlerimiz personel ihtiyaçlarını karşılamış olacak hem de onlarda hükümlü oldukları şartları yerine getirmiş olacaklar. Bu sayede hem cezaevlerinde bir bakıma rahatlama olacak hem de o kişilerin topluma kazandırılması, bildiği bir mesleği kamu kanalıyla halka sunması sağlanacak.”

Konuşmanın ardından Vali Kemal Yurtanç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman hazırlanan protokolü imzaladı.