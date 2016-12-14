Ana Sayfa   >   Genel   >   Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta eğitime kar engeli

-Yozgat il merkezinde taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar tatil edildi

14 Aralık 2016 Çarşamba, 01:15
Yozgat'ta kar yağışı

Benzer Konular

14-aralik-2016-carsamba-istanbulda-okullar-tatil-mi-ogren
14 Aralık 2016 Çarşamba İstanbulda okullar tatil mi? -ÖĞREN-
İstanbul'daki terör saldırısına tepki
İstanbul'daki terör saldırısına tepki
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

YOZGAT (AA) – Yozgat il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim gören öğrenciler için okullar bugün tatil edildi.

Öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde hızını artırarak yer yer tipiye dönüştü.

Kent merkezi tamamen beyaza büründü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü köylerden il merkezine gelen taşımalı eğitim-öğretim gören öğrencilere bir gün süreyle okullar tatil edildi.

Kar Yağışı tatil yozgat Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet