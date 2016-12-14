Yozgat'ta eğitime kar engeli

YOZGAT (AA) – Yozgat il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim gören öğrenciler için okullar bugün tatil edildi.

Öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde hızını artırarak yer yer tipiye dönüştü.

Kent merkezi tamamen beyaza büründü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü köylerden il merkezine gelen taşımalı eğitim-öğretim gören öğrencilere bir gün süreyle okullar tatil edildi.