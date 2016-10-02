Yozgat'ta “Eğitimli Nesillerle Güvenli Trafik Projesi”

YOZGAT (AA) – Sorgun ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Eğitimli Nesillerle Güvenli Trafik Projesi” kapsamında öğrencilerle birlikte trafik yürüyüşü düzenlendi.

Agahefendi ilk ve ortaokulu bahçesinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet caddesi, Kaymakamlık, Salih Paşa Camisi karşısından dönülerek tekrar okulda son buldu.

İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında finanse edilen projeyi Ocak ayında hayata geçirmeye başladıklarını ve çalışmalarının Kasım ayında sona ereceğini söyledi.

Proje ile güvenli trafik konusunda insanlarda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Özdemir, proje kapsamında Agahefendi, Milli Egemenlik ve Yeşilyurt İlkokullarında trafik eğitim koridorları oluşturulduğunu dile getirdi.

Yürüyüş öncesinde çocuklara, şapka, bayrak, balon, meyve suyu ve kek dağıtıldı.