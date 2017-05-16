Yozgat'ta ekonomi toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın ekonomik durumunun ve potansiyelinin ortaya çıkarılması, özel sektörün içinde bulunduğu sorunların tartışılması ve istihdam konularının değerlendirilmesi amacıyla Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında “Ekonomi Toplantısı” düzenlendi.

Vali Yurtnaç, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 5-7 Mayıs tarihleri arasında, Yozgat dışında yaşayan Yozgatlı iş adamlarını doğdukları topraklara davet ettiklerini hatırlattı.

Yozgat’ın tanıtım eksiği olduğunu söyleyen Vali Yurtnaç, “Yozgat’ın dışarıdaki algısı, buraya yatırım yapılabilir mi yapılamaz mı? Yozgat yaşanabilir bir şehir mi bu konuda Yozgat’ın fırsatlarını dışarıya izah etmek lazım. Bu algıyı ortadan kaldırabilmek adına Yozgat’ı dışarıda temsil eden insanlarla beraber olalım, Yozgat’ı fuarlarda temsil edelim diye çalışmalara başladık.” dedi.

Ekonominin bir yüzünün de turizm olduğunu anlatan Vali Yurtnaç, ellerinde Roma Hamamı gibi çok büyük bir değer olduğuna dikkati çekti.

Roma Hamamı’nın UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesine alınması için çalışma başlattıklarını aktaran Vali Yurtnaç, şunları kaydetti:

“Türkiye Turizm Tanıtma Platformu bizim bu çalışmalarımızı organize ediyor. Bir yandan da Sabancı ailesinin içinde olduğu Turkey ONE derneği bize ulaştı. Onları Sarıkaya’ya götürdük ve Roma Hamamı’nda incelemede bulundular. Onlar da ilimizin tarihi değerlerini yurt dışında tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklar. Yozgatlıların da bu işin içinde olması lazım.”