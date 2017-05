Yozgat'ta engelli öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi

YOZGAT (AA) – Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören dezavantajlı öğrenciler, Engelliler Haftası münasebetiyle yıl boyu yaptıkları resim ve el sanatlarını sergiledi.

Bir alışveriş merkezindeki düzenlenen serginin açılışını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, engelli öğrencilerle birlikte yaptı.

Vali Yurtnaç, açılışta yaptığı konuşmada, bu haftayı Engelliler Haftası olarak kutladıklarını ve bugün de engelli öğrenciler tarafından yapılan resim ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu tür dezavantajlı kişilerin özel ilgiye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Yurtnaç, şöyle konuştu:

“Öncelikle bu çocuklara her türlü ilgi ve desteği veren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bu desteğin topluma örnek olmasını temenni ediyorum. Bizler de ilin yöneticileri olarak her zaman dezavantajlı guruplarımızın yanında olacağız. Bir sıkıntıları olduğu zaman, bir ihtiyaçları olduğu zaman bizleri her zaman yanlarında bulacaklar.”

Vali Yurtnaç, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, dezavantajlı öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini keserek resim ve el sanatları sergisini gezdi.