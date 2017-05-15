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15 Mayıs 2017 Pazartesi

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Yozgat'ta engelli öğrencilere diş taraması yapıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:45

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YOZGAT (AA) – Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Ortaokulu öğrencilerinin diş muayeneleri yapıldı.

Diş Hekimi Zehra Dursun, çocuklarda en sık görülenin süt dişlerindeki çürükler olduğunu söyledi.

Bu durumun beslenmeden kaynaklandığını aktaran Dursun, şunları söyledi:

“Vitamin eksikliğinden kaynaklı çürüklerin çok fazla olduğu görülüyor. Bazı çocuklarımızda 2-3 yaş sınırımız var. 2-3 yaş sınırından sonra ailelerin yardımıyla dişlerini fırçalamaları gerekiyor. Ailesinin dikkati ve kontrolü ile diş çürüğünü önlemiş oluyoruz. Çocuklarımıza da bunun bilincini aşılarsak diş çürüğü riskini çok aza indirmiş olacağız.”

Sırasıyla diş polikliniğine giren çocukların heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

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