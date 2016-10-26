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Yozgat'ta esrar operasyonu

– Jandarmanın yaptığı operasyonda 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi

26 Ekim 2016 Çarşamba, 17:40
Yozgat'ta esrar operasyonu

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Sorgun ilçe merkezi ve köylerinde geçici olarak ikamet eden ve uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yapan kişiler olduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

C.E. ve T.E’ye ait 3 adreste dedektör köpeklerin de desteğiyle yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.E. ve T.E, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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