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23 Temmuz 2017 Pazar

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Yozgat'ta ev yangını

– İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi

23 Temmuz 2017 Pazar, 11:20

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskipazar Mahallesinde bir ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda söndürülebildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin yandaki evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Büyük çapta hasar oluşan ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Evin kiracısı Davut Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, evi işkembe ve kelle paça yapımı için kullandığını belirterek, “Yangının neden çıktığını bilmiyorum, komşuların haber vermesi üzerine öğrendim.” dedi.

Ev yangını yozgat

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