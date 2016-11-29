Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün “bölge imamı” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde KHK ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yozgat Yüksek Öğrenci Yurdundaki görevinden ihraç edilen Cemil T, Kayseri’de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yozgat Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

– Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Cemil T. ve örgütle ilgili şu iddialara yer verildi:

“Yozgat il merkezi ve ilçelerinde örgüte bağlı şahısların, himmet yolu ile sağladığı gelirleri genel olarak iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye şahıslardan oluşan mütevelli heyetleri vasıtası ile topladıkları, toplumda nüfuzlu olarak bilinen ve kabul gören şahıslar tarafından sohbet toplantıları organize edildiği, sohbet gruplarında yer alan kişilerden toplantılara düzenli katılıp verilen görevleri yerine getiren, sorgulamaksızın itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapıldığı, esnaf toplantılarında Fetullah Gülen tarafından hazırlanan konuşmalar, yayınların izletildiği, kimlerden hangi oranda para toplanacağının belirlendiği, toplantıya katılanların kendileri hakkında belirlenen miktar kadar himmet bağışında bulunduğu, söz konusu terör örgütüne bağlı Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine zorla abone yapılarak toplanan himmet paralarının cemaate ait şirketlere aktarılıp FETÖ/PDY’ye finansman sağlandığı anlaşılmıştır.”

Açıklamada şüphelinin, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye, Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, FETÖ/PDY örgütüne üye olma” suçlamasıyla kamu görevinden çıkarıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, araştırmalarda şüphelinin örgütün “bölge imamı” olduğunun tespit edildiği bildirildi.