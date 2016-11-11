Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün “emniyet imamı” oldukları öne sürülen infaz koruma memuru ve öğretmen tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu ve “emniyet imamı” oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli “Adil” kod adlı öğretmen Adem Canayakın ve Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli “Ebubekir” kod adlı infaz koruma memuru Sadık Yıldırım’ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yozgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların, Yozgat’taki polis memurlarından sorumlu oldukları, sohbet toplantıları düzenledikleri, himmet parası topladıkları, polisler için il dışına geziler tertipledikleri ve polis memurlarına örgütle ilgili talimatlar verdikleri iddia edildi.