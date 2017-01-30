Yozgat’ta gazeteciler kan bağışında bulundu

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta bir grup gazeteci Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağışı Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, yaptığı açıklamada, kentte görev yapan basın mensuplarının organize olarak kan bağışında bulunduğunu belirterek, gazetecilere bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kan bağışının önemli olduğunu ve belirli aralıklarla kan verilmesi gerektiğine vurgu yapan Cansız, “Yozgat halkı düzenlediğimiz kan bağışı kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. İlimizden geçen yıl 11 bin 983 ünite kan toplandı. Ocak ayında 950 ünite kan bağışında bulunuldu.” dedi.

Kampanyalarının devam edeceğini ve bu kapsamda bağış tırlarının bir plan dahilinde ilçeleri gezerek bağışçılara ulaşacağını ifade eden Cansız, şunları kaydetti:

“İl merkezinde 1-15 Şubat tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı tırımız bulunacak. Vatandaşlarımızın kan vermelerini bekleyeceğiz. 16-20 Şubat tarihlerinde Yerköy, 21-22 Şubat’ta Çayıralan, 23-26 Şubat’ta Akdağmadeni, 27-28 Şubat’ta Şefaatli ilçelerimizde kan bağışı tırımız gidecek ve oradaki vatandaşlarımızın da kan bağışlarını alacağız. Kan bağışı konusunda Kızılay verdikleri destekten dolayı bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”