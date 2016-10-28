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Yozgat’ta iki araç kundaklandı

28 Ekim 2016 Cuma, 09:15
Yozgat’ta iki araç kundaklandı

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, park halindeyken kundaklanan otomobil ve kamyon kullanılamaz hale geldi, 1 kişi gözaltına alındı.

Haşim Kılıç Mahallesi’nde park halinde bulunan otomobil ve kamyon, üzerlerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobil ve kamyonun kullanılmaz hale geldiği yangında, alevlerin sıçradığı bir otomobilde de hasar oluştu.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli Mehmet Y’yi (37), araçları söndürme çalışmalarını izlediği sırada gözaltına aldı.

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