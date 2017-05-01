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Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:30

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Serdar Mazlum idaresindeki 16 TU 658 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolunun Salmanlı köyü ayrımında Ramazan Doğan’ın kullandığı 06 H 3699 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Selim Sarıdaş, Yasemin, Muhammed Eren, Aynur ve Zeypek Ela Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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