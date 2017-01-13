Yozgat'ta, il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında toplandı.

İl Genel Meclisi Salonundaki toplantının açılışında konuşan Yurtnaç, kurumlardaki kuralların verilen hizmeti hızlı bir şekilde halka sunmak için olduğunu söyledi.

Yurtnaç, kendilerini beklemeden ilgili görevlilerle sorunların çözülmesini istediğini belirterek, “Yazıya dönerseniz işin ruhunu kaybedersiniz. İşlerimizi sonuca ve sürece odaklı halledeceğiz. Bir şey yapılacağı zaman bahanelere sığınılmasını istemiyoruz. Ben bir akşam bir işimi yarım bırakıp gittiğim zaman evde rahat uyuyamıyorum. İşlerimizi takip edeceğiz, asla yazıları beklemeyeceğiz. Yazdığımız yazılara göre vatandaşa hesap vermiyoruz.” diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılan koordinasyon kurulu üyeleri, geçen yıl yaptıkları ve bu yıl yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bazı kaymakamlar, belediye ve belde belediye başkanları da sorunlarını ve isteklerini dile getirdi.