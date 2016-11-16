Yozgat’ta iş yeri yangını

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir PVC atölyesinde çıkan yangın sonucu içeride bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ bulvarında bulunan bir PVC atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Yerköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.