Yozgat'ta işten çıkartılan maden işçileri eylem yaptı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde işten çıkartılan maden işçileri eylem yaptı.
Sorgun'da 5 ay önce faaliyeti durdurulan özel bir linyit madeni işletmesinde çalışan 135 işçi, 31 Aralık itibarıyla işten çıkartıldıklarını öğrendi.
Maden işletmesi nizamiyesinde toplanan işçiler, araçlarıyla konvoy halinde Sorgun Belediyesine gitti. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin başkanlığını yaptığı meclis toplantısına giren maden işçileri, durumlarını anlatarak yardım istedi.
Ekinci, ilgili yerlerle daha önce görüştüğünü, tekrar görüşüp sorunun çözülmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
İşçiler adına konuşan Fatih Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, maden ocağında 12 yıldır yer altı işçisi olarak çalıştıklarını söyledi.
Maden ocağı yer altı işletmesinin 5 ay önce kapandığını anlatan Arslan, "Bu süreç içerisinde bizleri sürekli oyaladılar. 31 Aralık 2019'da 135 kişinin tamamının çıkışı verilmiş. Bundan hiçbirimizin haberi olmadı. İki aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Birçok arkadaşımız mağdur oldu." dedi.
Arslan, işe dönememeleri durumunda Ankara'ya yürüyeceklerini, işe dönünceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.
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