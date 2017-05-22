Yozgat'ta jeotermal kaynakla domates üretimi

YOZGAT (AA) – Boğazlıyan ilçesinde özel bir firma tarafından 60 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve jeotermal su kullanarak ısıtılan serada 4 mevsim domates üretiliyor.

Serada incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, işletme müdürü Işıl Zorlu’dan bilgi aldı.

İldeki zengin jeotermal kaynakların tarım alanlarında kullanıldığını anlatan Vali Yurtnaç, kurulan seralarda 4 mevsim domates yetiştirildiğini söyledi.

Kentte, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığını aktaran Yurtnaç, “Sorgun ilçesinde jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanılarak 25 bin metrekare alanda kurulan serada yılda bin 200 ton, Boğazlıyan ilçemizde şu anda içerisinde bulunduğumuz ve Yozgat’ın en kapsamlı domates serasında ise yılda 3 bin 500 ton organik domates üretimi yapılıyor. Bu ürünler ülke genelinde birçok tanınmış marketler zincirinde vatandaşımızın istifadesine sunuluyor. Bunun yanı sıra birçok Avrupa ülkesine de ihracat yapılıyor.” dedi.

Yurnaç, kış mevsiminde eksi 25 dereceyi gören Yozgat’ta bile domates üretimi yapıldığının altını çizerek, “Amacımız Yozgat’ta oldukça fazla kaynağı olan termal suları bu tür tesislerle ilin ve ülkenin ekonomisine kazandırmaktır.” ifadesini kullandı.

İşletme müdürü Işıl Zorlu da 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren seranın dört mevsim üretim yaptığını, yıllık 3 bin 500 ton ürün hasat ettiklerini ve işletmede 60 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.