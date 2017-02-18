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Yozgat'ta kaçakçılıkla mücadele

18 Şubat 2017 Cumartesi, 08:50

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde gümrük kaçağı 500 paket sigara ve 11 şişe içki ele geçirildi.

Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat-Sivas D-200 karayolunda yaptıkları yol kontrolü sırasında, Levent A. (27) idaresindeki 34 EY 9417 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 500 paket sigara ve 11 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akdağmadeni kaçağı içki

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