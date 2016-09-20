Yozgat'ta kamyonet kasasına bağlı köpeği çocuklar kurtardı
YOZGAT (AA) – Yozgat’ta hurda yüklü kamyonetin kasasına bağlanan yavru köpek, çocuklar tarafından kurtarılarak belediye görevlilerine teslim edildi.
Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bir apartmanın önünde park halindeki hurda yüklü kamyonetin kasasından köpek sesi geldiğini duyan Celal Atik Ortaokulu öğrencileri, araç sahibine ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Kamyonetin kasasına çıkan 8. sınıf öğrencisi Mert Doğan, iple bağlı yavru köpeği aşağıya indirdi. Çevredekilerin haber verdiği belediye ekipleri, köpeği teslim alarak barınağa götürdü.
Mert Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan eve giderken kamyonetin başındaki çocukları gördüklerini ve köpeğin sesini duyduklarını söyledi.
Aracın kasasına çıkıp köpeği kurtardığını anlatan Doğan, “Köpeği iple bağlamışlar. Çakmak aldırdım ve ipi yaktım. Kamyonetin üzerindeki çadırı kaldırdık. Arkadaşlarımın da yardımıyla indirdiğimiz köpeği barınaktan gelen görevlilere verdik.” dedi.