Yozgat'ta kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

Özel İdare Müdürlüğü Yol Ulaşım Hizmetleri Birimi yetkilisi Tuncay Cansever, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 62 iş makinesi, 23 servis aracı ve 169 personel ile karla mücadele ettiklerini söyledi.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara gece başladıklarını ifade eden Cansever, “Özel İdare Müdürlüğümüzün 4 bin 249 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kapalı köy yolumuz kalmadı.” dedi.

Köylerde yaşayan vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Yozgat’ta iki gündür aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.