Yozgat'ta kapatılan işletme sahiplerinden oturma eylemi

YOZGAT (AA) – Yozgat Valiliğinin, güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldığı eğlence mekanı sahipleri, valilik önünde oturma eylemi yaptı.

Valiliğin 28 Eylül 2016’da, il genelinde faaliyet gösteren bar, pavyon, gazino gibi alkollü içecek tüketilen umuma açık yerleri kapatma kararının ardından yaklaşık 3 aydır iş yerleri kapalı olan işletme sahipleri, aileleri ve çocuklarıyla valilik önünde toplandı.

Yerköy ilçesinde gazino işletmeciliği yapan Hamza Kömürcüoğlu, OHAL’in uzatılması ve işletmelerinin açılmaması nedeniyle mağdur olduklarını savundu.

Vali Kemal Yurtnaç ile görüşme isteklerine olumlu yanıt alamayan eylemciler, polis müdahalesiyle dağıtıldı.

Polisin kalabalığı dağıtmak isteğine karşı gelen işletme sahiplerinden Coşkun Emrebaş, geçici olarak gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Eylemciler, Yerköy Kaymakamı ile görüşmek için valilik önünden ayrılırken, kelepçesi bir süre açılamayan Emrebaş, kelepçesinin çıkarılması için valilik binasına alındı.