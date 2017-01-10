Yozgat'ta karla mücadele

YOZGAT (AA) – Sarıkaya ilçesinde kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Sarıkaya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yollara anında müdahale ederek, özellikle de hastası olan ve zor durumda kalan vatandaşlar için yolların sürekli açık tutmaya çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Yasin Özcan, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, yoğun kış şartlarından ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına İlçe Özel İdare ekiplerinin yetiştiğini kaydetti.

Ekiplerin mesai mefhumu olmadan çalıştıklarını aktaran Özcan, “Yoğun kış şartlarından dolayı kapanan köy yollarımıza anında müdahale ediyor ve ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Özellikle de hastası olan ve zor durumda kalan vatandaşlarımız için yollarımızı sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız mesai mefhumu olmadan devam etmekte. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun.” ifadelerini kullandı.