Yozgat'ta kışla mücadelede 2 bin 500 ton tuz kullanıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesinin, kış sezonunda buzlanmanın önlenmesi için bugüne kadar 2 bin 500 ton tuz kullandığı bildirildi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışlı bir kış mevsimi geçirdiklerini, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu yıl kullanılan tuz miktarının geçen yıl kullanılan miktarın iki katı olduğunu belirten Arslan, “Tuz stoğumuz azaldığı için yeni tuz alımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 500 ton tuz kullandık. Amacımız sıkıntısız bir kış mevsimini atlatmaktır.” dedi.

Arslan, kentte kar temizleme çalışmalarını, 200 işçi, 20’ye yakın da iş makinesi ve kamyon ile sürdürdüklerini dile getirerek, kaldırımların kısa sürede temizlenebilmesi için yeni iki küçük kepçe alındığını da sözlerine ekledi.