Yozgat'ta “Malullük Sigortası Çalıştayı” düzenlendi

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından “Malullük Sigortası Çalıştayı” düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, daire başkanları, uzmanlar ve hekimler katıldı.

Çalıştayda, hastalık veya sakatlık nedeniyle çalışamayacak durumda olan sigortalıları ilgilediren konular ele alındı.

Yılmaz, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 Ekim’de başlayan çalıştayın ilk iki gününde hizmet akdi ve bağımsız çalışan ile kamu çalışanlarının, malullük sigortası kapsamındaki hakları, mevcut uygulamalar, muhtemel eksiklikler, sorunlar ve bu sorunların çözümleri üzerinde durulduğunu belirtti.



Mevcut uygulamalardan bağımsız olarak malullük sigortasının gelecekteki durumunun nasıl olmasının da ele alındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

“Çalıştayımızın son gününde, ‘gelecekte yaşanabilecek sosyal ve ekonomik riskler nelerdir’ gibi sorulara cevap arandı. Malullük sigortasından vatandaşların daha etkin ve kaliteli şekilde faydalanması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde duruldu. Nihai olarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet kapasitesini artırma ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet verme amacıyla bu çalıştayı gerçekleştirdik.”

Yılmaz, benzer istişare toplantılarının gelecek dönemde de Sorgun’da yapılabileceğini sözlerine ekledi.