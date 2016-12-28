Yozgat'ta öğrenciler Halepliler için yardım topladı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, öğrenciler tarafından toplanan yardımlar Halepliler’e ulaştırılacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, esnaflardan topladıkları malzemeleri Türk Kızılayı vasıtasıyla Haleplilere gönderecek.

Bozok Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Hilal Kula, gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK’nın yurtlarında kalan öğrenciler olarak Halepliler için yardım topladıklarını belirtti.

Yardımlara katkı sağlayan Yozgatlı esnaflara teşekkür eden Kula, “Yozgatlı esnaflardan Allah razı olsun, hiç biri yardımlarını eksik etmedi. Yardımların içinde kıyafet, gıda maddeleri, bebek maması, bebek bezleri buna benzer şeyler var. Bu yardımları Kızılay vasıtasıyla Haleplilere göndereceğiz.” dedi.

Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şerife Amaç da Türkiye’nin her zaman yardıma muhtaç ülkelere el uzattığını ifade ederek, “Öğrenciler olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yozgat halkı da bu konuda çok duyarlı davrandı. Katkı sunanlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.