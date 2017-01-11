Yozgat'ta öğrencilere uygulamalı pasta eğitimi verildi

YOZGAT (AA) – Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yozgat Aşçılar ve Pastacılar Derneği (YAPADER) işbirliği ile öğrencilerine pastacılık ve aşçılık eğitimi verildi.

YAPADER üyesi aşçılar, öğrencilere tecrübeleri hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, okul mutfağında uygulamalı olarak pasta ve yemek yapma eğitimi verdi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Köroğlu Tümgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda pastacılık bölümü bulunmadığını hatırlatarak aşçılık bölümündeki öğrencilerin, pastacılık konusunda geri kalmamaları için YAPADER ile eğitim programı tertip ettiklerini söyledi.

Yozgat’ın en deneyimli aşçı ve pastacıların okullarına gelip öğrencilere eğitim verdiğini belirten Tümgan, “Bizler için yararlı bir eğitim programı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bu tarzdaki eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

YAPADER Başkanı Mustafa Çetin de derneğin etkinlik ve faaliyet alanına giren her konuda Yozgat’a katkı ve destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Yozgat’ta maharetli, hünerli ve mesleğine aşık genç aşçı ve pastacılar yetiştirme arzusunda olduklarını vurgulayan Çetin, “Elimizden geldiğince öğrencilerimize mesleğimizi anlattık. Bunun yanı sıra deneyim, bilgi ve tecrübelerimizi de onlarla paylaştık. İnşallah aralarından çok kaliteli lezzet ustaları çıkacaktır.” diye konuştu.